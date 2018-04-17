В честь теннисиста Надаля назвали номер в отеле Монте-Карло

Номер в отеле Монте-Карло назван в честь первой ракетки мира и десятикратного чемпиона соревнований испанца Рафаэля Надаля . Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации официального сайта, в Монте-Карло проходит первый в сезоне «Мастерс 1000» на песчаных кортах.

Фредерик Дарне, управляющий гостиницы Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, которая приняла такое решение, прокомментировал это событие.

"Рафаэль Надаль — наш желанный гость, мы всегда любим и ждем его в нашем отеле. Он олицетворяет все ценности, которые мы высоко ценим в различных профессиях: скромность, простота, постоянное развитие.

Мы хотели отдать ему должно и назвать один из номеров его именем. Очень здорово, что он согласился. Мы благодарим его за это решение".

Ранее сообщалось, что Надаль возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.