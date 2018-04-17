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В честь теннисиста Надаля назвали номер в отеле Монте-Карло
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В честь теннисиста Надаля назвали номер в отеле Монте-Карло 

Газета.Ru 1 час назад
Номер в отеле Монте-Карло назван в честь первой ракетки мира и десятикратного чемпиона соревнований испанца Рафаэля Надаля. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации официального сайта, в Монте-Карло проходит первый в сезоне «Мастерс 1000» на песчаных кортах.
Фредерик Дарне, управляющий гостиницы Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, которая приняла такое решение, прокомментировал это событие.
"Рафаэль Надаль — наш желанный гость, мы всегда любим и ждем его в нашем отеле. Он олицетворяет все ценности, которые мы высоко ценим в различных профессиях: скромность, простота, постоянное развитие.
Мы хотели отдать ему должно и назвать один из номеров его именем. Очень здорово, что он согласился. Мы благодарим его за это решение".
Ранее сообщалось, что Надаль возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.
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