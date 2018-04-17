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Альберт Яруллин: Еще ничего не ясно в этой серии
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Альберт Яруллин: Еще ничего не ясно в этой серии 

Советский спорт 22 минуты назад
— Сегодня был такой же тяжелый матч, как и первый. Команда у соперника очень быстрая. В первой игре не было удалений, а сегодня пришлось поиграть в меньшинстве.
— С чем это связано? — Повторюсь, нелегкий матч получился. Стоит только ошибиться, как получаешь удаления. Сегодня вот наудалялись.
— Счет 2-0 в финалах пока еще никто не отыгрывал. Что думаете об этом? — Еще ничего не ясно в этой серии. Бывало ведь, что и с 0-3 отыгрывались. Расслабляться нельзя, мы будем выходить на каждый матч и играть в свой хоккей.
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