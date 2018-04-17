Французские СМИ настаивают, чтобы Эмери дал Бен Арфа сыграть в конце сезона 

Французские СМИ в социальных сетях запустили акцию с призывом к главному тренеру «ПСЖ» Унаи Эмери. Все желающие на своих страницах могут написать сообщение с хэштегом #HatemChampion, чтобы наставник парижан хотя бы на 1 минуту выпустил на поле полузащитника Атема Бен Арфа в матче чемпионата Франции. В таком случае игрок сможет считаться чемпионом страны в составе «ПСЖ». Команда за 5 туров гарантировала себе первое место в таблице, однако хавбек в этом сезоне из-за конфликта с главным тренером на поле еще не выходил.