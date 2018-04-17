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Райола обсудил с «ПСЖ» возможный трансфер Доннаруммы
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Райола обсудил с «ПСЖ» возможный трансфер Доннаруммы 

SPORT24.ru 1 час назад
Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, провел переговоры с «ПСЖ» по поводу возможного трансфера своего клиента. Парижане еще прошлым летом хотели заполучить юного голкипера, но тогда «красно-черные» убедили игрока остаться, подписав с ним новый контракт.
Как сообщает France Football, Райола уже сейчас подыскивает Доннарумме новый клуб, так как «Милан» практически наверняка не сумеет попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.
В текущем чемпионате Италии 19-летний Доннарумма провел 32 матча и пропустил 36 голов.
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