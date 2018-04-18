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Румменигге: «Бавария» единственная сейчас может обыграть «Реал»
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Румменигге: «Бавария» единственная сейчас может обыграть «Реал» 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о предстоящей встрече клуба в полуфинале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мы должны сохранять концентрацию до первого полуфинального матча. Если кто и может обыграть «Реал» сейчас, то это «Бавария».
Команда находится в отличной форме, и, видимо, сейчас они способны добиться всего, чего хотят", — приводит слова Румменигге L'Equipe.
Напоминаем, что первый матч «Баварии» и «Реала» состоится 25 апреля в Мюнхене.
Ранее сообщалось, что полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль не выйдет на поле в нынешнем сезоне из-за травмы мениска, полученной на тренировке команды.
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