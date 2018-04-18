Румменигге: «Бавария» единственная сейчас может обыграть «Реал»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о предстоящей встрече клуба в полуфинале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" . Об этом сообщает «Советский спорт».

"Мы должны сохранять концентрацию до первого полуфинального матча. Если кто и может обыграть «Реал» сейчас, то это «Бавария».

Команда находится в отличной форме, и, видимо, сейчас они способны добиться всего, чего хотят", — приводит слова Румменигге L'Equipe.

Напоминаем, что первый матч «Баварии» и «Реала» состоится 25 апреля в Мюнхене.