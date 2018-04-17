Разминка перед полуфиналом Кубка Англии: «Тоттенхэм» навестит «Брайтон»

«Брайтон» — «Тоттенхэм»

Стадион: «Фалмер» (Брайтон)

В связи с тем, что ряд команд в ближайшие выходные примут участие в полуфинале Кубка Англии, программа 35-го тура английской Премьер-Лиги стартует уже во вторник и начнется она матчем «Брайтона» и «Тоттенхэма» на стадионе «Фалмер». «Шпоры» готовятся к важнейшему кубковому сражению против "Манчестер Юнайтед" , но а перед тем, команде Маурисио Почеттино придется пройти тест крепким коллективом Криса Хьютона. В субботу «шпоры» прервали свою внушительную 16-матчевую беспроигрышную серию в рамках Премьер-Лиги, в домашней встрече уступив уже де-юре чемпиону «Манчестер Сити». Поэтому, прежде всего, с точки зрения психологии лондонцам очень важно положительно отреагировать на фиаско перед ответственной схваткой с «красными дьяволами». Поражение откинуло «лилейно-белых» на четвертую строчку в турнирной таблице, но ниже зоны Лиги Чемпионов команда вряд ли уже опуститься, потому как ближайший преследователь «Челси» отстает на целых семь очков, а при оставшихся пяти матчах нужно будет сильно постараться, что растранжирить такой большой гандикап. "Брайтон" в последнее время заметно сдал. В трех из последних четырех поединков в рамках внутреннего первенства «чайки» непременно проигрывали. Подопечные Криса Хьютона располагаются на текущей 13 позиции и, похоже, уже утратили все шансы побороться за первую «десятку». Но с другой стороны, команда находится вне зоны риска и вылет ей не грозит. Как для новичка, который проводит свой первый сезон в Премьер-Лиге — это большущие достижение.

Интересные факты противостояния «Брайтона» и «Тоттенхэма»:

"Брайтон" уступил всего лишь в четырех домашних матчах нынешнего сезона, но при этом три поражения были нанесены командами из первой «шестерки».

"Тоттенхэм" выиграл семь из последних десяти матчей Премьер-Лиги, которые проходили во вторник.

35 лет «чайки» не побеждали «шпор» у себя дома. Последняя победа брайтонцев над представителем Северного Лондона зафиксирована в 1983 со счетом 2:1 — в крайнем матче «Брайтона» против «Тоттенхэма» в рамках высшего английского дивизиона.

Ориентировочные составы на игру:

Брайтон: Райан, Скелотто, Даффи, Данк, Бонг, Стивенс, Кайяль, Нокар, Искьердо, Гросс, Маррей

Прогноз на матч «Брайтон» — «Тоттенхэм»:

Не исключено, что Маурисио Почеттино применит ротацию, дабы поберечь некоторых исполнителей на полуфинал Кубка Англии, но даже учитывая это обстоятельство, фаворитом является именно «Тоттенхэм», на что указывает коэффициент 1.55. В то время как победа «Брайтона» в среднем оценивается в 6.5.