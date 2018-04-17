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Маурисио Покеттино: «Деньги в футболе очень помогают»
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Маурисио Покеттино: «Деньги в футболе очень помогают» 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заявил, что деньги в футболе имеют важное значение. Также он считает, что его клубу сложно противостоять «Манчестер Сити».
— «Тоттенхэму» невозможно победить «Сити» в борьбе за чемпионский титул — нам нужно лучше начать следующий сезон. Дело не только в деньгах в футболе, но они помогают, — цитируют ESPN Покеттино. — Это не значит, что если вы миллиардер, то будете счастливы, но деньги точно помогут. Вы можете невероятно работать, реализовывать все свои идеи в качестве тренера. Для этого нужны игроки, которые будут помогать вам, а когда у вас лучшие футболисты, то сделать это проще.
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