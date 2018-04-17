Ещё
Агент Асамоа провел переговоры с «Интером»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агент Асамоа провел переговоры с «Интером» 

SPORT24.ru 25 минут назад
Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Ювентуса» Квадво Асамоа, встретился с представителями «Интера». Об этом сообщает Premium Sport.
Контракт 29-летнего ганского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2018 года, а продлевать его стороны не намерены. Ожидается, что Асамоа перейдет в «Интер» на правах свободного агента.
Отметим, что Пасторелло также представляет интересы хавбека миланского клуба Антонио Кандревы. Не исключено, что на встрече обсуждалось и его будущее.
В текущем сезоне Асамоа провел 17 матчей в чемпионате Италии и отметился одной результативной передачей.
SPORT24.ru: последние новости
Перегудов: «Стадион ВТБ Арена парк» готов принять матч сборной России с Турцией» Закон о преследовании геев может помешать Марокко принять ЧМ-2026 Райола обсудил с «ПСЖ» возможный трансфер Доннаруммы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинец Усик отказался проводить бой в России35
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ186
Овечкин на грани катастрофы54
Британских футболистов напугали русскими девушками
РФ обвинили в оплате проституток для Бессеберга15
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение