Агент Асамоа провел переговоры с «Интером»

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Ювентуса» Квадво Асамоа, встретился с представителями «Интера». Об этом сообщает Premium Sport.

Контракт 29-летнего ганского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2018 года, а продлевать его стороны не намерены. Ожидается, что Асамоа перейдет в «Интер» на правах свободного агента.

Отметим, что Пасторелло также представляет интересы хавбека миланского клуба Антонио Кандревы. Не исключено, что на встрече обсуждалось и его будущее.

В текущем сезоне Асамоа провел 17 матчей в чемпионате Италии и отметился одной результативной передачей.