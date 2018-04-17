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«Призрак всадника» старинного замка Беркли попал на видео с коптера
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«Призрак всадника» старинного замка Беркли попал на видео с коптера 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«Призрак Беркли» не хотел быть замеченным и чуть не лишил владельца коптера его девайса.
Британец хотел снять красивую панораму старинного замка Беркли в графстве Глостершир, когда вдруг потерял управление над беспилотником.
Мужчине удалось посадить дрон, но то, что он увидел на кадрах, поразило и напугало его, сообщает Daily Mail.
На видео попал белый силуэт, напоминающий скачущего по замку всадника.
41-летний Томас Арнольд, которому и принадлежал дрон, уверен, что именно из-за призрака он чуть не лишился своей камеры.
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