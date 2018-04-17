Британская полиция предоставила защиту судье матча ЛЧ «Реал» — «Ювентус» Оливеру

Британская полиция предоставила защиту британскому арбитру матча 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом» Майклу Оливеру , который после игры стал получать угрозы от болельщиков.

Поводом для угроз послужили судейские решения Оливера в концовке матча «Реал» — «Ювентус». На 93-й минуте после фола на Лукасе Васкесе в ворота туринцев был назначен пенальти, после чего за спор с арбитром прямую красную карточку получил вратарь туринского клуба Джанлуиджи Буффон . Вследствие этих решений по сумме двух матчей 4:3 в полуфинал Лиги чемпионов пробился клуб из Мадрида.

«Мы знаем о том, что в социальных сетях публикуются сообщения об угрозах. Это совершенно неприемлемо, и те, кто пишет эти сообщения, должны знать, что их действия могут быть расценены как уголовное преступление», — приводит слова представителя британской полиции Independent.

Ранее сообщалось, что английский футбольный арбитр Майкл Оливер и его семья получают оскорбления и угрозы после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом».