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УЕФА ожидает принятия мер в отношении тех, кто угрожал смертью арбитру Оливеру
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УЕФА ожидает принятия мер в отношении тех, кто угрожал смертью арбитру Оливеру 

SPORT24.ru 1 час назад
Представители УЕФА осудили смертельные угрозы, поступившие в адрес арбитра Майкла Оливера и его жены после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» (1:3).
Напомним, в той встрече Оливер назначил пенальти в ворота туринцев в компенсированное ко второму тайму время, а также удалил с поля голкипера итальянской команды Джанлуиджи Буффона за агрессивное поведение. После матча в Интернете был опубликован телефонный номер жены Оливера, и пара.
«Мы решительно осуждаем угрозы в адрес Майкла Оливера и его жены и ожидаем, что власти примут меры в отношении тех, кто совершил такой ужасный поступок», — говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.
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