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Виталий Фридзон: «Ковальчуку сейчас не до баскетбола»
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Виталий Фридзон: «Ковальчуку сейчас не до баскетбола» 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Накануне матча плей-офф Евролиги ЦСКА — «Химки» защитник армейского клуба Виталий Фридзон​ в интервью «СЭ» рассказал, что приглашал хоккеиста СКА Илью Ковальчука на игру. Тем не менее, он вряд ли посетит матчи, так как ему сейчас не до баскетбола.
— В соцсетях выкладывали фото с недавнего дня рождения Ильи Ковальчука. Вы там тоже побывали.
— Он пригласил — я приехал после тренировки, пожелал здоровья, успехов. Илья мой хороший товарищ, и я не мог не поздравить его с 35-летием. Тем более, он скоро уедет в Америку. Настоящие друзья должны находить время друг на друга.
— На баскетбол Ковальчука приглашали?
— Да, но у него сейчас сложно со временем. Только закончился сезон, нужно думать, где продолжить карьеру. Думаю, сейчас ему не до баскетбола. Хотя он его очень любит, и совсем недавно сам играл. (Антон БАБОШИН)
Полностью интервью Фридзона
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