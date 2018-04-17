Виталий Фридзон: «Ковальчуку сейчас не до баскетбола»

Накануне матча плей-офф Евролиги ЦСКА — «Химки» защитник армейского клуба Виталий Фридзон​ в интервью «СЭ» рассказал, что приглашал хоккеиста СКА Илью Ковальчука на игру. Тем не менее, он вряд ли посетит матчи, так как ему сейчас не до баскетбола.

— В соцсетях выкладывали фото с недавнего дня рождения Ильи Ковальчука. Вы там тоже побывали.

— Он пригласил — я приехал после тренировки, пожелал здоровья, успехов. Илья мой хороший товарищ, и я не мог не поздравить его с 35-летием. Тем более, он скоро уедет в Америку. Настоящие друзья должны находить время друг на друга.

— На баскетбол Ковальчука приглашали?