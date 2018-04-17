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Таможенники пресекли незаконное перемещение боеприпасов из России в Монголию
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Таможенники пресекли незаконное перемещение боеприпасов из России в Монголию 

ТАСС 27 минут назад
Фото: БайкалФинанс
УЛАН-УДЭ, 17 апреля. /ТАСС/. Бурятские таможенники задержали гражданина Монголии, пытавшегося провезти из России в Монголию 3 тыс. патронов. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
"Нарушение было выявлено 13 апреля на таможенном посту в Кяхте. Три тысячи патронов были обнаружены в автомобиле гражданина Монголии на выезде из России. За незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС боеприпасов возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 226.1 УК РФ", — сообщили в ведомстве.
Боеприпасы обнаружила служебная собака. Сканировании транспортного средства подтвердило наличие 60 коробок по 50 патронов в каждой. Они находились под водительским сиденьем, в технологической нише.
"Боеприпасы перемещались с сокрытием, не были задекларированы. Разрешительные документы отсутствовали. Это патроны для спортивного и охотничьего нарезного оружия, все они изъяты", — уточнили в пресс-службе.
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