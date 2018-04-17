Таможенники пресекли незаконное перемещение боеприпасов из России в Монголию

УЛАН-УДЭ, 17 апреля. / ТАСС /. Бурятские таможенники задержали гражданина Монголии, пытавшегося провезти из России в Монголию 3 тыс. патронов. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

"Нарушение было выявлено 13 апреля на таможенном посту в Кяхте. Три тысячи патронов были обнаружены в автомобиле гражданина Монголии на выезде из России. За незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС боеприпасов возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 226.1 УК РФ", — сообщили в ведомстве.

Боеприпасы обнаружила служебная собака. Сканировании транспортного средства подтвердило наличие 60 коробок по 50 патронов в каждой. Они находились под водительским сиденьем, в технологической нише.

"Боеприпасы перемещались с сокрытием, не были задекларированы. Разрешительные документы отсутствовали. Это патроны для спортивного и охотничьего нарезного оружия, все они изъяты", — уточнили в пресс-службе.