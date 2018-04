Безумный сэйв Андерсена клюшкой в концовке матча с «Бостоном». Видео

Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен в концовке третьего матча 1/8 финала Кубка Стэнли против «Бостона» совершил невероятный сэйва. 28-летний датчанин клюшкой в падении спас свою команду от третьего пропущенного гола после броска Давида Пастрняка.

Стоит отметить, что Андерсен был признан первой звездой встречи. Всего на его счету 40 сэйвов.

So who on the @MapleLeafs is buying @f_andersen30 dinner tonight? #StanleyCup pic.twitter.com/cqXG8GlLYa

— NHL (@NHL) 17 апреля 2018 г.