Эвелина Бледанс рассказала, как избавиться от заложенности ушей в самолете

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала подписчикам о неприятности, которая случилась с ней во время последнего перелета. Звезда впервые столкнулась с проблемой заложенных ушей и смогла снять боль только благодаря способу, подсказанному ей бортпроводником. Этим средством она поделилась и с подписчиками.

Эвелине Бледанс часто приходится летать на самолетах. И если раньше с этим у звезды не возникало никаких проблем, то последний перелет, по собственным словам, стал для нее настоящим адом. Телеведущая рассказала подписчикам, что в полете у нее впервые в жизни заложило уши, причем боль оказалась невероятно сильной. Бледанс с ужасом думает о том, что плачущим при перелетах малышам приходится испытывать то же самое. В своем Инстаграме Эвелина рассказала о средстве, которое помогло ей облегчить страдания, и выразила надежду, что оно окажется полезным кому-то еще.

«Бортпроводник мне дал два стаканчика, внутри которых были горячие полотенчики, чтоб я их приложила к ушам. Может у вас тоже есть какие-то секретики по этому поводу?» Подписчики Эвелины были удивлены, что ранее телеведущая ни разу не испытывала подобных затруднений. Появились предположения, что такая реакция организма могла произойти из-за перенесенных накануне насморка или простуды. А вот о способе избавления от боли, рассказанным Бледанс, как оказалось, мало кто знал раньше. Кто-то поблагодарил ее и решил взять способ на вооружение, другие же рассказали множество не менее эффективных средств против заложенных ушей.

«Жевать жвачку, и продуваться как водолазы! На себе испытано!» «Конфетки рассасывающиеся, а есть ещё таблетки продаются в аптеке, как для детей, так и для взрослых!» «Перед взлетом нужно в нос закапать сосудосуживающие капли и уши закладывать не будет. Я так делаю себе и младшему сыну.» «Беруши силиконовые очень хорошо помогают. Сама страдала очень сильно.» «Приоткрывать рот и дышать усиленно ртом.»

А не так давно Эвелине Бледенс исполнилось 49 лет. Отметить праздник телеведущая решила неожиданным образом. Звезда оправилась в в дом-интернат для особенных детей, чтобы подарить им радость. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!