Владивосток откроет сезон большого дрифта на Дальнем Востоке

Меньше двух недель остаётся до старта дрифт-сезона на Дальнем Востоке. Первые в этом году соревнования Российской дрифт-серии пройдут на «Приморском кольце» уже 2 мая. Предстоящий, девятый по счёту, сезон принесёт массу сюрпризов болельщикам. Так, в географию РДС-Восток добавится ещё один город, а этапы отныне будут проходить в один день — с утра одиночные, а после обеда парные заезды, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Об изменениях подробнее рассказал Анатолий Аксюточкин, один из организаторов РДС-Восток.

— Почему этапы РДС-Восток теперь будут проходить в один день?

— Мы постоянно работаем с нашим зрителем, получаем обратную связь, в том числе и по этому вопросу. И уже несколько лет мы с командой обсуждали это, хотели сделать мероприятие максимально динамичным для зрителей. Оказалось, что это удобно и для участников, в том числе. Мы зачастую слышали, что пилот настроен на спортивный лад сегодня, на этом духе он откатал квалификацию. Потом наступает перерыв, и на следующий день нужен новый настрой, новый источник энергии и эмоций. Получается, что и одиночные и парные заезды в один день удобны всем. Посмотрим, как приживётся такая концепция.

— Уже известно, что один из этапов в этом году пройдёт в Благовещенске. Почему именно там?

— Идея не нова. У нас вообще есть долгосрочная стратегия проведения этапов серии в максимальном количестве городов Дальнего Востока России. Нас ограничивает в этом только наличие трасс, хороших асфальтированных площадок, чтобы мы могли организовать соревнования на необходимом уровне и предоставить необходимый сервис зрителям. Это единственное, что нас ограничивает. Надеемся, что у нас всё получится в Благовещенске, город давно ждал РДС-Восток. Более того, несколько пилотов РДС родом из Благовещенска — это Макар Черныш, Иван Канищев, Денис Носов. Их в Благовещенске знают, и во многом благодаря им знают в этом городе об РДС-Восток. Думаем, что это будет хорошим, мощным событием для амурчан.

В перспективе рассматриваем и другие дальневосточные города — Находку, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан. Тут нет каких-то ограничений. Если будет площадка и там можно будет провести соревнования РДС-Восток, поверьте, мы это сделаем!

— Давайте поговорим о календаре этого года. В нём значится пять этапов, причём, заключительный, пятый этап впервые пройдёт в Хабаровске.

— Да. Хабаровск очень просил об этом много раз, вот оно и случилось. Восемь лет мы проводили финалы во Владивостоке, а девятый сезон завершим в Хабаровске, посмотрим, как это будет. Мы серия молодая, не боимся развиваться и экспериментировать. Но откроем сезон по традиции во Владивостоке — 2 мая, затем два этапа — в Хабаровске и Благовещенске, четвёртый этап снова пройдёт во Владивостоке 14 июля, а уже 2 сентября финальные соревнования — в Хабаровске. Так что никто не будет обделён.

— Чувствуете ли Вы, что за девять лет поменялось отношение жителей региона к дрифту?

— Да. Могу сказать, что слово дрифт знают больше людей и аббревиатуру РДС сегодня узнают. Я помню, как мы девять лет назад приходили к представителям власти, бизнеса, рассказывали о проекте. Они переспрашивали: «Дрифт?» А мы отвечали: «Это как драг-рейсинг, только вот так…» и показывали змейку рукой. Это было сложно, потому что тогда драг-рейсинг многие знали, а про дрифт мало кто слышал, ну и про бренд РДС, естественно, тоже никто не знал. Позже дрифт стал ассоциироваться с чем-то негативным — лихачество, дорожное хулиганство. Я рад, что сегодня ситуация меняется, причём ощутимо.

— Сегодня на Дальнем Востоке большое количество соревнований. Как вы относитесь к конкуренции?

— Конкуренция — это всегда хорошо. Это, в первую очередь, наше развитие. Но мы больше всего всегда переживаем за качество проведения мероприятий. Человек может впервые прийти на дрифт, не на РДС, а на другое соревнование, и ему, например, не понравится. Это значит, что он больше никогда не придёт на дрифт. Этого мы боимся, а больше, пожалуй, ничего.

— Вы говорили о том, что болельщики часто просят: об одном, о другом… А как просят? Как вообще можно пробиться к организаторам и о чём-то попросить, рассказать?

— Болельщики нас «ловят» даже во время мероприятия, говорят что-то лично, в глаза, кто-то звонит. Была несколько лет назад история: ко мне на соревновании подошёл молодой человек и сказал, что специально приехал на РДС-Восток со своей девушкой, чтобы сделать ей предложение. Разумеется, его возлюбленная ничего не подозревала, а мы в условленный момент вызвали её на трассу, где на глазах всех болельщиков, держа в руках огромный букет цветов и кольцо, парень сделал предложение. Девушка ответила «да», а в этот момент вокруг них нарезал круги кто-то из пилотов. Думаю, они запомнят этот момент! Сейчас о таком просят стабильно раза два за сезон. Но, безусловно, львиная доля общения и обращений происходит благодаря соцсетям. Стараемся отслеживать, прислушиваться и что-то менять. Мы открыты к диалогу и с болельщиками, и с потенциальными участниками, и с будущими партнёрами.

— Болельщик РДС — кто он?

— Это семьянин, с активной жизненной позицией, умеющий хорошо, красиво и достойно проводить своё свободное время, и проводить его вместе со всей семьёй. Удивительно, но это тот самый человек, который девять лет назад стоял на первых этапах РДС в Артёме, просто у него появилась семья, дети, он повзрослел вместе с нами. При всём при этом есть среди болельщиков РДС и очень взрослые люди, те, кто и девять лет назад были взрослыми. И это как раз говорит об уровне нашего мероприятия: всё же состоявшийся человек вряд ли посетит местечковое соревнование с отсутствием сервиса для зрителей.

— А что такое уровень РДС?

— Российская дрифт-серия — это всероссийские соревнования по дрифту. Это первые соревнования на территории России, которые были организованы по правилам Российской автомобильной федерации, соревнования, организованные легально и по всем требованиям, которые действовали на тот момент. Со своей стороны, тогда, ещё девять лет назад, мы очень высоко поняли планку и с каждым годом стараемся её повышать, тем самым развиваясь.