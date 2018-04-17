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Игрок устроил потасовку с тренером после замены
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Игрок устроил потасовку с тренером после замены 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Полузащитник «Спорт Бойс» Тьягу Дос Сантос осталось недоволен своей заменой в концовке первого тайма матча 12-го тура чемпионата Боливии против «Насиональ Потоси» (4:0). 33-летний бразилец после ухода с поля подошел к главному тренеру своей команды Эдгардо Малвестити и начал выяснять с ним отношения, толкая и говоря оскорбительные вещи. В дело вмешались запасные игроки, а также арбитр встречи, показавший бунтарю красную карточку.
📽 [Vídeo] ESCÁNDALO EN NACIONAL POTOSÍ. Edgardo Malvestiti sustituye en el 34' del PT a Thiago Dos Santos y éste agrede al entrenador pic.twitter.com/XWmTMUNkbt
— Juan Pasten (@juanpasten2010) 17 апреля 2018 г.
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