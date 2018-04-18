В Боливии недовольный заменой футболист набросился на тренера

В матче чемпионата Боливии «Спорт Бойз» — «Насьональ Потоси» (4:0) случился конфликт между игроком команды гостей и его наставником.

Полузащитник «Насьональ Потос» Тьяго дос Сантос был заменён уже на 34-й минуте при счёте 0:0. Недовольный столь ранней заменой, 33-летний бразильский футболист атаковал главного тренера своей команды Эдгаро Малвестити, став толкать его руками. Дос Сантоса, который в итоге получил красную карточку, удалось остановить только при помощи остальных игроков его команды.

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