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Взбесившийся бразильский футболист набросился на тренера из-за замены
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Взбесившийся бразильский футболист набросился на тренера из-за замены 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бразильский футболист боливийского клуба «Насьональ Потоси» Тиагу дос Сантос набросился на аргентинского тренера Эдгардо Малвестити во время матча чемпионата страны против команды «Спорт Бойз». Видео эпиозода опубликовано в твиттере.
На 34-й минуте встречи специалист решил поменять футболиста. Данное решение вызвало у спортсмена бурю негодования.
Дос Сантос сначала проигнорировал рукопожатие одноклубника, вышедшего вместо него. Затем попытался выбить бутылку у тренера и стал в экспрессивной манере предъявлять ему претензии.
Ранее сообщалось, что российский и американский игроки спровоцировали массовую драку в НХЛ.
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