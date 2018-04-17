Взбесившийся бразильский футболист набросился на тренера из-за замены 

Бразильский футболист боливийского клуба «Насьональ Потоси» Тиагу дос Сантос набросился на аргентинского тренера Эдгардо Малвестити во время матча чемпионата страны против команды «Спорт Бойз». Видео эпиозода опубликовано в твиттере.
На 34-й минуте встречи специалист решил поменять футболиста. Данное решение вызвало у спортсмена бурю негодования.
Дос Сантос сначала проигнорировал рукопожатие одноклубника, вышедшего вместо него. Затем попытался выбить бутылку у тренера и стал в экспрессивной манере предъявлять ему претензии.
Ранее сообщалось, что российский и американский игроки спровоцировали массовую драку в НХЛ.