Международный турнир по боксу пройдет в Хабаровске в десятый раз

Хабаровск в 10 раз встретит Международный турнир по боксу имени героя Советского Союза Константина Короткова . Организовать традиционные соревнования помогут волонтеры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Помочь в проведении турнира смогут жители Хабаровского края и соседних регионов. Основные требования к кандидатам — разговорный уровень английского языка и опыт работы на крупных соревнованиях. Более 100 человек заявили о желании стать добровольцем. Всего для работы на турнире организаторы отберут 25 волонтеров.

Юбилейный турнир имени Константина Короткова пройдет с 16 по 20 мая в УКСК стадиона имени Ленина.

Напомним, что впервые такой турнир состоялся в 1961 году. Однако в 1980-х годах исчез из календаря соревнований и только в 1998-ом по инициативе федерации бокса Дальнего Востока мемориал был возрожден, а затем дорос и до международного уровня.

Константин Коротков родился в Москве, где и увлекся боксом. А с 1940 по 1943 годы проходил службу в Хабаровском гарнизоне и являлся бессменным чемпионом города, края и Дальневосточного фронта в наилегчайшем весе.

В 1943 году Константин был направлен в действующую армию. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года Константин Коротков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Пал смертью храбрых при штурме австрийского город Поттенштайн 6 апреля 1945 года.