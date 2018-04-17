Сергей Кущенко: Не имею права комментировать ситуацию с Мозговым 

— Свои задачи на сезон менеджмент клуба скорее выполнил, — заявил Кущенко в интервью «Известиям». — Основной было развитие молодых игроков. И теперь можно смело сказать, что нам есть с кем идти в следующий сезон.
— Российских болельщиков беспокоит судьба Тимофея Мозгова, который почти не играет за «Бруклин». Что его ждет в межсезонье? — Не имею права комментировать эту ситуацию.
Напомним, «Бруклин» по итогам регулярного чемпионата НБА занял 12-е место в Восточной конференции, одержав 28 побед в 82 играх.