Принцесс мультфильмов Диснея превратили в кошек 

Да, это свершилось! Художники наконец-то обратили свой взгляд на самых популярных животных Интернета и изобразили принцесс мультфильмов Диснея в видео котиков. И особенно приятно, что это сделал российский иллюстратор — Виктория Кошелева из Красноярска.
Белоснежка, «Белоснежка и 7 гномов»
Ариэль, «Русалочка»
Тиана, «Принцесса и лягушка»
Жасмин, «Аладдин»
Покахонтас, «Покахонтас»
Белль, «Красавица и Чудовище»
Аврора, «Спящая красавица»
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