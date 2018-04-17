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Принцесс мультфильмов Диснея превратили в кошек
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Принцесс мультфильмов Диснея превратили в кошек 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Да, это свершилось! Художники наконец-то обратили свой взгляд на самых популярных животных Интернета и изобразили принцесс мультфильмов Диснея в видео котиков. И особенно приятно, что это сделал российский иллюстратор — Виктория Кошелева из Красноярска.
Белоснежка, «Белоснежка и 7 гномов»
Ариэль, «Русалочка»
Тиана, «Принцесса и лягушка»
Жасмин, «Аладдин»
Покахонтас, «Покахонтас»
Белль, «Красавица и Чудовище»
Аврора, «Спящая красавица»
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