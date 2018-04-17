Принцесс мультфильмов Диснея превратили в кошек

Да, это свершилось! Художники наконец-то обратили свой взгляд на самых популярных животных Интернета и изобразили принцесс мультфильмов Диснея в видео котиков. И особенно приятно, что это сделал российский иллюстратор — Виктория Кошелева из Красноярска.

Белоснежка, «Белоснежка и 7 гномов»

Ариэль, «Русалочка»

Тиана, «Принцесса и лягушка»

Жасмин, «Аладдин»

Покахонтас, «Покахонтас»

Белль, «Красавица и Чудовище»

Аврора, «Спящая красавица»

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