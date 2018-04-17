Сергей Базаревич: «ЦСКА выглядит явным фаворитом серии с „Химками“ 

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Руслан Нигматуллин: "Поражение "Спартака" в Екатеринбурге повышает цену игры "Локомотива" с "Ахматом"

Сергей Карасев: "Судьи тоже люди и, к сожалению, тоже ошибаются"