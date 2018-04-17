Сергей Базаревич: «ЦСКА выглядит явным фаворитом серии с „Химками“ 

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич считает ЦСКА фаворитом четвертьфинальной серии Евролиги против «Химок». Первый матч состоится сегодня.
— ЦСКА выглядит явным фаворитом серии, но и у «Химок» точно есть потенциал выиграть одну игру, — цитируют "Известия" Базаревича. — На мой взгляд, если подмосковному клубу удастся увезти одну победу из «Мегаспорта», то в серии может завязаться настоящая борьба. Но если ЦСКА сохранит преимущество своей площадки, то на итоговый успех подопечным Барцокаса рассчитывать не приходится. Армейцы имеют огромный опыт выступлений в плей-офф турнира, у них значительно больше опций в нападении.