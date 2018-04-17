Девочка пропала по дороге в школу

Известно, что Лилия С. днем 14 апреля ушла в школу из дома по адресу Дуси Ковальчук, дом 7. Рост девушки —

162 сантиметра, телосложение худощавое, волосы темно-русые ниже плеч, глаза карие. В день пропажи было одета в короткую серую куртку, черные джинсы, обута в черные кроссовки. При себе имела темно-синий рюкзак с белыми ромашками.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Лилии, просят позвонить по телефону 8-903-904-65-85, 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58.

В конце декабря прошлого года в Новосибирске была распространена информация о розыске 19-летней инстаграмщицы. Впоследствии тело девушки обнаружили в бауле, брошенном в лесном массиве около пляжа «Бумеранг». Перед убийством злоумышленники долго насиловали жертву.

Впрочем, нередко пропавшие школьницы находятся живыми и здоровыми. В апреле сразу трех старшеклассниц нашли в Новосибирске после того, как они решили навестить бабушку и пропали. У одной девочки была выбрита бровь, у другой — шрамировано ухо, у третьей — наколото слово «ЮНОСТЬ» на лодыжке.