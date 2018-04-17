Моуринью готов расстаться с Погба 

Главный тренер Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов расстаться с полузащитником команды Полем Погба, сообщает Daily Mail.
Взаимоотношения между португальцем и французом ухудшились, поэтому тренер «МЮ» не будет против ухода Погба.
Стоит отметить, что. На мнение французского хавбека повлияла дружба с форвардом парижан Неймаром. Руководство «ПСЖ» еще не решило, станет ли пытаться приобрести Погба грядущим летом.
В текущем сезоне Погба сыграл за «МЮ» 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.