Моуринью готов расстаться с Погба

Взаимоотношения между португальцем и французом ухудшились, поэтому тренер «МЮ» не будет против ухода Погба.

Стоит отметить, что. На мнение французского хавбека повлияла дружба с форвардом парижан Неймаром. Руководство «ПСЖ» еще не решило, станет ли пытаться приобрести Погба грядущим летом.

В текущем сезоне Погба сыграл за «МЮ» 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.