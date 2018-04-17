Продолжение забастовок в Европе: на работу не выйдут пилоты Vueling

Профсоюз Sepla объявил 24-часовую забастовку пилотов одной из популярнейших авиакомпаний с дешёвыми билетами Vueling.

Как сообщает портал Noticia, пилоты собираются бастовать 25-26 апреля и 3-4 мая в связи с «неоднократными нарушениями» со стороны авиакомпании.

Так сообщается о нарушениях по ряду статей коллективного соглашения пилотов и их трудовых прав.

По мнению пилотов, также есть серьёзные недочёты в условиях их рабочих мест.

Несмотря на то, что в профсоюзе заявили, что было подано заявление о проведении забастовки, руководство Vueling утверждает, что до сих пор не получила официального документа.

Есть информация, что на протяжении нескольких месяцев руководство ведёт переговоры с работниками, однако пока безрезультатно.

Vueling — одна из популярный авиалиний как у местного населения, так и у туристов.

Её штаб-квартира находится в Барселоне. Vueling — второй по величине авиаперевозчик Испании после Iberia Airlines. В 2012 году компания перевезла 14,8 млн пассажиров.

На данный момент существуют рейсы в 38 стран Европы, Азии и Африки. В СНГ лоукостер летает в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Самару, Краснодар, Калининград, Киев, Минск и Ереван.