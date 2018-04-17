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Руслан Нигматуллин: «Поражение „Спартака“ в Екатеринбурге повышает цену игры „Локомотива“ с „Ахматом“
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Руслан Нигматуллин: «Поражение „Спартака“ в Екатеринбурге повышает цену игры „Локомотива“ с „Ахматом“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин отметил, что перенесенный матч 23-го тура чемпионата России против «Ахмата» имеет важное значение для красно-зеленых в связи с поражением "Спартака" в минувшие выходные. «Локомотив» идет на первом месте с 55-ю очками, имея игру в запасе, а «Спартак» идет вторым с 50-ю очками.
— Этот матч в любом случае имел бы крайне важное значение для «Локомотива», независимо от результатов «Спартака», — цитируют "Известия" Нигматуллина. — Когда ты имеешь один отрыв по набранным очкам и другой по потерянным, всегда психологически важно выиграть этот дополнительный, вынесенный матч. Особенно в разгар чемпионской гонки. А поражение «Спартака» в Екатеринбурге только повышает цену игры в Черкизово, где «Локо» необходимо превратить виртуальное преимущество в восемь очков в реальное и спокойно двигаться к чемпионству.
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