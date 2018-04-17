Белым медведям из красноярского зоопарка устроили фотоссесию в бассейне

Белым медведям из «Роевого ручья» Феликсу и Авроре устроили фотосессию в бассейне. Фото выложили сотрудники зоопарка в официальную группу.

Северные гиганты обожаются плавать, и могут продержаться под водой до пятнадцати минут. Недавно мишкам наполнили бассейн, который находится у них в вольере. Теперь гости зоопарка могут наблюдать, как плавают и ныряют полярные гиганты. Бывает, медведи даже обедают, не выходя их воды.

Специально для мишек бассейн наполняют кубиками льда. Такая вода для животных самая комфортная, ведь родина медведей — северные ледяные поля.