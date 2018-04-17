Ещё
Белым медведям из красноярского зоопарка устроили фотоссесию в бассейне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Белым медведям из красноярского зоопарка устроили фотоссесию в бассейне 

АиФ Красноярск 52 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Белым медведям из «Роевого ручья» Феликсу и Авроре устроили фотосессию в бассейне. Фото выложили сотрудники зоопарка в официальную группу.
Северные гиганты обожаются плавать, и могут продержаться под водой до пятнадцати минут. Недавно мишкам наполнили бассейн, который находится у них в вольере. Теперь гости зоопарка могут наблюдать, как плавают и ныряют полярные гиганты. Бывает, медведи даже обедают, не выходя их воды.
Специально для мишек бассейн наполняют кубиками льда. Такая вода для животных самая комфортная, ведь родина медведей — северные ледяные поля.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске состоится фестиваль скандинавской ходьбы В Красноярске вновь заработают енисейские фонтаны Красноярка Владислава Безденежная стала пятой в конкурсе «Мисс Россия»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинец Усик отказался проводить бой в России39
Ведущие клубы РФПЛ хотят воссоздать Кубок лиги
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ190
Британских футболистов напугали русскими девушками3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение