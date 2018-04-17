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В «Барселоне» уверены, что Умтити продлит контракт
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В «Барселоне» уверены, что Умтити продлит контракт 

Советский спорт 58 минут назад
Самуэль Умтити: Есть интерес со стороны нескольких клубов, но сейчас вопрос о переходе не стоит
Как сообщает Mundo Deportivo, клуб вступил в переговоры с его агентом и обсудил продление контракта, который в силе до 2021 года.
Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток заполучить 24-летнего футболиста, однако, боссы сине-гранатовых остались довольны последней встречей с его агентом и считают, что он поставит подпись под новым соглашением.
Ранее стало известно, что сумма отступных за Умтити составляет 60 млн евро.
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