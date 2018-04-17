В «Барселоне» уверены, что Умтити продлит контракт

Самуэль Умтити: Есть интерес со стороны нескольких клубов, но сейчас вопрос о переходе не стоит

Как сообщает Mundo Deportivo, клуб вступил в переговоры с его агентом и обсудил продление контракта, который в силе до 2021 года.

Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток заполучить 24-летнего футболиста, однако, боссы сине-гранатовых остались довольны последней встречей с его агентом и считают, что он поставит подпись под новым соглашением.

Ранее стало известно, что сумма отступных за Умтити составляет 60 млн евро.