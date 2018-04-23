Дмитрий Сергеев и Сергей Чебан вручили Фернандо приз MVP РФПЛ по итогам марта 

Перед матчем 27-го тура российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом», который проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена», полузащитнику красно-белых Лукасу Фернандо вручили приз MVP РФПЛ по итогам марта. 26-летний бразильский футболист победил в голосовании специалистов, журналистов и представителей РФПЛ. Приз Фернандо вручили генеральный директор БК bwin Россия Дмитрий Сергеев и исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан.
В нынешнем сезоне Фернандо забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу в 23 матчах РФПЛ.