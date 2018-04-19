Матчи чемпионата России по футболу могут начать проводить за границей

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил о том, что организация не отказывается от идеи провести матчи турнира за границей. Слова функционера приводит ТАСС

"Ничего невозможного нет. Возможно, могли бы сыграть в Европе или в странах, где есть российские диаспоры", — ответил Прядкин на вопрос о проведении матчей за рубежом.

Матчи чемпионата России ранее ни разу не проводились за границей.

Ранее Прядкин рассказал о перспективах расширения премьер-лиги.

Также российском футболе рассматривают вариант введения штрафов за критику судей.