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РФПЛ рассмотрит отмену желтых карточек со следующего сезона
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РФПЛ рассмотрит отмену желтых карточек со следующего сезона 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил, что со следующего сезона в регламент чемпионата России по футболу могут быть внесены изменения. В частности, функционер заявил о том, что могут быть отменены те предупреждения, которые были несправедливо показаны футболистам.
"У нас высокий накал в чемпионате и понятно, что ошибки арбитров неприятны, но они были, есть и будут, — приводит слова Прядкина «Спорт-экспресс». — Если будет ходатайство о смене регламента, чтобы при несправедливом решении рефери можно было отменить желтую карточку, то мы готовы рассмотреть его и предложить Российскому футбольному союзу (РФС). Но это произойдет только перед началом следующего футбольного сезона чемпионата".
Напомним, что в матче 26 тура между «Краснодаром» и тульским «Арсеналом» футболист хозяев Федор Смолов ударом по ноге был сбит защитником гостей, однако главный арбитр Артем Чистяков вместо назначенного пенальти в ворота «канониров» показал желтую карточку Смолову якобы за симуляцию. Это предупреждение стало для игрока четвертым и по регламенту он пропустит следующий матч против прямого конкурента в таблице — московского ЦСКА.
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