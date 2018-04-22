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ЦСКА — «Краснодар»: котировки букмекеров на центральный матч 27-го тура РФПЛ
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ЦСКА — «Краснодар»: котировки букмекеров на центральный матч 27-го тура РФПЛ 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Vprognoze.ru
Букмекеры назвали фаворита центрального матча 27-го тура РФПЛ ЦСКА — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Аналитики склоняются к тому, что ЦСКА сможет одержать победу. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 1.85. На победу «Краснодара» можно поставить за 4.25, на ничью — за 3.40.
Поставить на победу «армейцев» по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.95. Коэффициент на то, что гости не проиграют, — 1.90.
Эксперты не считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.87. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.83.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше данного значения котируется за 1.72.
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