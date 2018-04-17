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Редкие мотоциклы уйдут с молотка в Британии
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Редкие мотоциклы уйдут с молотка в Британии 

Motonews.ru 35 минут назад
Фото: Motonews.ru
На аукционе Bonhams в Великобритании в скором времени продадут сразу несколько редких старинных мотоциклов — в разном состоянии, от коллекционного до не очень.
Аукцион продлится два дня и пройдет в рамках выставки International Classic MotorCycle Show в Стаффорде.
Многие экспонаты ранее были предметами из частной коллекции Анжело Париллы, человека, который, как считается, открыл миру гонщика Айртона Сенну (и был его тим-менеджером в годы, когда пилот «Формулы-1» выступал за команду DAP).
Парилла собрал впечатляющую коллекцию мотоциклов, и пять из них будут пущены с молотка 21 и 22 апреля. В том числе продадут и редкий 1961 Moto Parilla 125cc Sprint.
Еще из интересных лотов — Honda VFR750R Type RC30 1989 года, на котором выступал шотландский мотогонщик Стив Хислоп.
Будут продавать и более десятка Ducati, включая один мотоцикл модели Ducati 750S 1974 года (редкий, всего был выпущен 401 экземпляр). Еще более редкий аппарат — винтажный Grindlay Peerless — всего свет увидело 6 таких машин, «в живых» осталось два мотоцикла.
В общей сложности устроители планируют продать около 300 единиц мототехники. Самые дорогостоящие экземпляры получили эстимейт от 70 до 100 тысяч фунтов стерлингов (6,2 — 8,9 миллиона рублей).
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