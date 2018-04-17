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«Нью-Джерси» — «Тампа»: Сергачёв и ещё 9 игроков были удалены до конца матча
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«Нью-Джерси» — «Тампа»: Сергачёв и ещё 9 игроков были удалены до конца матча 

Чемпионат.com 22 минуты назад
«Нью-Джерси Дэвилз» принимал на домашней площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли и победил со счётом 5:2.
Матч завершился потасовкой в формате «пять на пять». Конфликт спровоцировал нападающий «дьяволов» Брайан Бойл, нарушивший правила на Кори Конакере. Форвард «Лайтнинг» не сдержался и ответил Бойлу, после чего к ним подключились все полевые игроки, которые находились на льду, в том числе и российский защитник «молний» Михаил Сергачёв. По итогам инцидента арбитры матча Дэн О'Рурк и Жан Эбер отправили всех игроков в раздевалку. Со стороны «Тампы» этими игроками стали Конакер, Сергачёв, Седрик Пакетт, Крис Куниц и Брэйдон Коберн. Со стороны «Дэвилз» — Бойл, Деймон Сиверсон, Дрю Стэффорд, Майлз Вуд и Джон Мур.
Видео момента можно посмотреть на сайте Sportsnet.
Обзор всего матча можно посмотреть на «Чемпионате».
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