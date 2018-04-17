Самбист из Совгавани взял европейское золото

Житель Советской Гавани Виталий Симаков завоевал 1 место в категории до 56 кг на молодежном чемпионате Европы по самбо в Праге.

Золото европейского уровня стало первым в истории Совгавани, о чем корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заявил тренер победителя.

— Из Европы мы привезли первое золото для города. Соревнования проходили в Праге, конечно, было много сильных соперников. Например, представитель Армении, с которым Виталий встретился в финале. Мы посмотрели его предыдущий бой, подметили приемы, увидели слабые места, затем выработали тактику ведения схватки и, как и предполагалось, что все расчеты оказались верны, — делится подробностями тренер чемпиона Тарас Малевский.

Перед поездкой в Прагу были сборы в Рязани. Здесь спортсмену пришлось плотно поработать над техникой, затем тренер давал лишь минимальную нагрузку, чтобы парень успел акклиматизироваться после всех перелетов.

— Во всех городах, где удалось побывать, мне очень понравилось, было интересно как туристу, но жить я бы здесь не остался. Меня не привлекает жизнь в крупных центрах, тянет домой, на малую Родину, — сказал победитель Чемпионата по самбо Виталий Симаков.

Виталию Симакову сейчас 18 лет. В самбо его ненароком привел старший брат — мальчишка просто пришел посмотреть, как проходят тренировки и настолько воодушевился, что тут же решил записаться в секцию. И вот уже 12-й год Виталий постигает секреты этого единоборства.

— У нас дома много кубков, медалей и иных наград, ведь Виталя принимает участие во всех соревнованиях местного и регионального уровней, 3 раза выходил на Россию и вот сейчас — на Европу. Он с детства показывал достойные результаты. Помню, не успел сын получить паспорт в 14 лет, как его позвали в специализированную спортивную школу в Москву. Но вскоре он вернулся обратно, потому как не смог долго находиться в этом элитном учреждении. Витале не нравилось там, он у меня простой, но с характером, — рассказывает мама чемпиона Ирина Симакова.

Победа на Чемпионате Европы не станет финальной точкой. Сейчас чемпион возвращается в родной город, но уже знает, что вскоре его ждут новые соревнования, которые уже поставлены в график.

— Сын ведет спортивный образ жизни, никогда не видела его за какими-то вредными привычками. Это же он хочет пропагандировать среди подрастающего поколения. Еще в детстве решил стать тренером, как Тарас Григорьевич. Я думала, что это пройдет с возрастом, но нет. Предлагала сыну поступить в полицию, а он стоит на своем — хочу быть тренером, — подытожила Ирина Симакова.