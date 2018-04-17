Руководство «Барселоны» считает, что Умтити откажет «МЮ» и продлит контракт

Руководство «Барселоны» уверено, что защитник Самюэль Умтити останется в каталонском клубе, сообщает Mundo Deportivo.

Согласно сведениям издания, « Манчестер Юнайтед » не оставляет попыток приобрести француза. Представители клуба вступили в переговоры с его агентом, однако руководство «Барселоны» считает, что Умтити поставит подпись под новым соглашением с каталонцами.

Стоит отметить, что в контракте Самюэля с «Барселоной» прописана сумма отступных в размере € 60 млн, и манкунианцы готовы активировать эту опцию. В нынешнем сезоне 24-летний защитник провел 22 матча в чемпионате Испании и получил 7 желтых карточек.