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Руководство «Барселоны» считает, что Умтити откажет «МЮ» и продлит контракт
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Руководство «Барселоны» считает, что Умтити откажет «МЮ» и продлит контракт 

SPORT24.ru 9 минут назад
Руководство «Барселоны» уверено, что защитник Самюэль Умтити останется в каталонском клубе, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно сведениям издания, «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести француза. Представители клуба вступили в переговоры с его агентом, однако руководство «Барселоны» считает, что Умтити поставит подпись под новым соглашением с каталонцами.
Стоит отметить, что в контракте Самюэля с «Барселоной» прописана сумма отступных в размере € 60 млн, и манкунианцы готовы активировать эту опцию. В нынешнем сезоне 24-летний защитник провел 22 матча в чемпионате Испании и получил 7 желтых карточек.
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