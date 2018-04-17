Депортиво — Севилья: прогноз на результат матча на «Риасоре»

«Депортиво» — «Севилья». Прогноз на матч 33-го тура испанской Ла Лиги (17.04.2018, 20:30 мск).

"Депортиво" всё ещё находится в зоне вылета, что обязывает галисийцев играть на победу в каждом матче, в том числе и в поединке с «Севильей». До финиша чемпионата остаётся всего 6 туров, а команда из Ла-Коруньи поигрывает 5 очков «Леганесу». Но севильцы также явно не приехали на матч в качестве донора и благодетеля, ведь андалузцам самим нужны очки — они борются за путёвку в еврокубки на следующий сезон. Букмекеры в этом матче не видят фаворита, предлагая на победу каждой из команд равные коэффициенты в районе 2.70.

Команда

"Севилья"

41:52 "Депортиво"

32:65 "Депортиво"

"Депор" поздновато спохватился, но всё же появился свет в конце тоннеля. В последних четырёх турах команда Кларенса Зеедорфа проиграла всего однажды — это было выездное поражение от мадридского «Атлетико», но с минимальным счётом 0:1, причём единственный гол был пропущен лишь с пенальти. После этого «Депортиво» в битве за жизнь обыграло в родных стенах «Малагу» в ярком драматическом матче, который закончился со счётом 3:2, где победный гол Адриан забил незадолго до финального свистка. В прошлую же субботу галисийцы показали свою волю к жизни в элитном дивизионе в Стране Басков, где смогли добиться трудовой победы над «Атлетиком» с тем же счётом 3:2.

Не сыграют: Сидней, Энеко Боведа, Салли Мунтари и Федерико Картабия (травмированы).

"Севилья"

Месяц назад севильцы были героями для своих болельщиков, благодаря удивительной выездной победе в 1/8 финала Лиги чемпионов над "Манчестер Юнайтед" (2:1). В четвертьфинале евротурнира «Севилья» также достойно билась с «Баварией», но всё же уступила по сумме двух матчей (1:2, 0:0). Но вот в Ла Лиге у команды следуют сплошные разочарования — лишь 2 набранных очка в последних пяти турах. Причём в домашнем матче с «Барселоной» (2:2) «Севилья» смотрелась здорово, упустив победу лишь на последних секундах матча. Но после этого последовало позорное гостевое поражение от «Сельты» (0:4), а в прошлом туре нервионцы чудом спасли ничью в домашнем матче с «Вильярреалом» (2:2).

Где смотреть матч

Российское телевидение не покажет матч «Депортиво» — «Севилья», и желающим посмотреть эту встречу придётся искать трансляцию на иностранных спутниковых каналах. Либо есть вариант проще — узнавать все события матча в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Депортиво" и «Севилья» имеют примерное равенство по статистике личных встреч, но андалузцы всё-таки чуть-чуть впереди: +37=24-42, разница мячей — 138:173. А всё потому что в последние годы галисийцы переживают печальные времена. «Депор» не может обыграть севильцев в последних 13-ти очных матчах. В прошлом сезоне команды из Ла-Коруньи была близка к домашней победе, выигрывая в концовке первого тайма в два гола, но в итоге проиграла 2:3. В нынешнем сезоне «Севилья» без особых проблем победила на своём поле 2:0 (Бен-Йедер 45', Крон-Дели 78').

Интересные факты

"Депортиво" имеет 4-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+1=3-0, 5:4);

В последних двух матчах «Депортиво» забивал по 3 гола, причём дважды дублем отмечался Адриан;

"Депортиво" пропускал в каждом из последних семи матчей;

"Депортиво" обладает худшей обороной чемпионата — 65 пропущенных голов;

"Севилья" имеет 13-матчевую беспроигрышную серию в очных матчах с «Депортиво» (+6=7-0, 29:16);

"Севилья" имеет 6-матчевую безвыигрышную серию (+0=3-3, 6:12);

"Севилья" имеет 18-матчевую безничейную серию в выездных матчах Ла Лиги (+6=0-12, 18:40).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"