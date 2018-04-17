Сергей Прядкин: Хотим воссоздать Кубок лиги, это желание ведущих клубов, таких как «Зенит», ЦСКА, «Краснодар»

«Мы хотим воссоздать Кубок лиги, это желание ведущих клубов, таких как »Зенит" , ЦСКА, «Краснодар». Посмотрим, можно ли вставить его в календарь на весь сезон или это будет отдельный по срокам турнир. Возможно, мы проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе с участием наших ведущих клубов.

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Он был бы неплох и в экономическом плане, потому что есть потенциальные партнеры из бизнес-структур, которые хотели бы поработать по этому турниру", — сказал Прядкин для ТАСС

В 2003 году РФПЛ провела Кубок премьер-лиги, турнир, в котором приняли участие все 16 клубов. Соревнования проходили в формате на выбывание, победитель определялся в двухматчевом противостоянии, в том числе в финале.