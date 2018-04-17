Фернандо Торрес: «Сейчас подходящий момент попрощаться с фанатами»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес объяснил свое решение покинуть команду после окончания сезона. 34-летний испанец считает, что настало время уйти.

— Я хотел сам выбрать время, чтобы попрощаться, а не уходить, сделав неожиданное заявление посреди недели, — цитирует A Bola Торреса. — Нужно сделать это вовремя, зная, что с каждой игрой конец все ближе. Я хочу, чтобы меня запомнили таким. Причин для ухода много. Считаю, что сейчас подходящий момент попрощаться с фанатами, пока я играю.

С Симеоне я общаюсь каждый день, он знал о моем решении. Мы долго говорили, у меня с ним нет никаких проблем. Но суть нашего разговора останется между нами.