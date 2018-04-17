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В Самаре провалился асфальт на ул. Арена 2018, ведущей к стадиону Мундиаля
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В Самаре провалился асфальт на ул. Арена 2018, ведущей к стадиону Мундиаля 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
На днях провалился асфальт посреди проезжей части улицы Арена 2018, ведущей к стадиону «Самара-Арена», которую недавно построили в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, сообщает progorodsamara.ru со ссылкой на очевидцев.
«Толщина асфальта достаточно по ГОСТу сделана, но насыпь оставляет желать лучшего. Вот так мы планируем встречать гостей на ЧМ-2018», — прокомментировал очевидец.
Образовавшуюся яму огородили бетонными плитами.
По информации samara.kp.ru, рабочие уже приступили к ремонту, они латают дыру и заделывают дорожное полотно.
АиФ-Самара: последние новости
На каждый матч ЧМ- 2018 в Самаре ожидается до 25 тысяч гостей В Самару на ЧМ-2018 могут приехать около 1,5 тысяч болельщиков из Швейцарии На стадионе «Самара-Арена» начали укладывать немецкий газон
 Ещё 3 источника 
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