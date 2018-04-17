В Самаре провалился асфальт на ул. Арена 2018, ведущей к стадиону Мундиаля

На днях провалился асфальт посреди проезжей части улицы Арена 2018, ведущей к стадиону «Самара-Арена», которую недавно построили в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, сообщает progorodsamara.ru со ссылкой на очевидцев.

«Толщина асфальта достаточно по ГОСТу сделана, но насыпь оставляет желать лучшего. Вот так мы планируем встречать гостей на ЧМ-2018», — прокомментировал очевидец.

Образовавшуюся яму огородили бетонными плитами.

По информации samara.kp.ru, рабочие уже приступили к ремонту, они латают дыру и заделывают дорожное полотно.