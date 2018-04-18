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Эльбрус Нигматуллин требует от комика извинений
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Эльбрус Нигматуллин требует от комика извинений 

АиФ 54 минуты назад
Фото: АиФ
Челябинский спортсмен Эльбрус Нигматуллин потребовал извинений от известного комика Руслана Белого — об этом сообщил сам челябинец в соцсетях.
Поводом послужили слова комика о Салавате Юлаеве во время выступления в Уфе. Как известно, Руслан Белый в рамках шоу «Комик в городе» ездит по разным регионам России и, по его словам, проверяет «есть ли чувство юмора в вашем городе». В Уфе гость весьма нелестно отозвался о башкирском национальном герое Салавате Юлаеве, назвав его «бандитом».
В ответ Эльбрус Нигматуллин завяил, что «это оскорбление. Салават Юлаев для меня пример, он национальный герой. Такие шуты и проходимцы пиарятся с помощью таких „шуток“. Этот товарищ в целом оскорбил всех башкир, это я расцениваю как омерзительную издевку».
Кстати, выпуск шоу о Челябинске ещё не выходил в эфир, хотя и заявлен.
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