Эльбрус Нигматуллин требует от комика извинений

Челябинский спортсмен Эльбрус Нигматуллин потребовал извинений от известного комика Руслана Белого — об этом сообщил сам челябинец в соцсетях.

Поводом послужили слова комика о Салавате Юлаеве во время выступления в Уфе. Как известно, Руслан Белый в рамках шоу «Комик в городе» ездит по разным регионам России и, по его словам, проверяет «есть ли чувство юмора в вашем городе». В Уфе гость весьма нелестно отозвался о башкирском национальном герое Салавате Юлаеве, назвав его «бандитом».

В ответ Эльбрус Нигматуллин завяил, что «это оскорбление. Салават Юлаев для меня пример, он национальный герой. Такие шуты и проходимцы пиарятся с помощью таких „шуток“. Этот товарищ в целом оскорбил всех башкир, это я расцениваю как омерзительную издевку».

Кстати, выпуск шоу о Челябинске ещё не выходил в эфир, хотя и заявлен.