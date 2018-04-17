Салават Юлаев не бандит: Эльбрус Нигматуллин попросил комика ТНТ извиниться за оскорбление башкир

Неоднократный обладатель титула «Самый сильный человек России» челябинец Эльбрус Нигматуллин попросил комика ТНТ Руслана Белого извиниться перед башкирами, которых он оскорбил заявлением, что Салават Юлаев был по сути бандитом, а не героем. Спорная шутка прозвучала в программе «Комик в городе», снятой в Уфе.

— В одной из телевизионных программ на канале ТНТ комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом. Меня как башкира оскорбили эти слова, — написал на своей странице в соцсети Эльбрус Нигматуллин. — Я считаю, он должен извиниться перед нами за сказанное. Для нас, башкир, Салават Юлаев был и остаётся национальным героем. И никакие заезжие гастролёры не поменяют наше мнение о нем.

Программа, вызвавшая негодование силача, вышла в эфир телеканала ТНТ вечером 15 апреля. Суть нового проекта заключается в посещении разных уголков России и проведении там же стендап-шоу с элементами стёба над городом, его жителями, традициями. Слоган программы: «Посмотрим, есть ли чувство юмора у вашего города».

В выпуске, посвящённом Уфе, на 11:15 комик Руслан Белый приступил к обсуждению главного героя Башкирии — Салавата Юлаева.

— Я не хочу сейчас разрушить вашего героя. Не знаю, задумывались вы об этом или нет. Но по факту же он бандит. Разбойник, поднял восстание против существующей власти, против Екатерины II, правление которой считается вообще расцветом российской империи. Это она Крым присоединила, благодаря ей, блин, он исторически наш, — заявил со сцены Руслан Белый. — Может быть, мы не будем так быстро ставить героям памятники? Может быть посмотрим, как они существуют при разных политических строях, понимаете? Вот смотрите, например, Пушкин. Он при российской империи был герой? Герой. В советское время герой? Герой. Сейчас герой. Всё, достоин памятника. А Салават Юлаев что? При Российской империи был бандит, при коммунистах — герой, сейчас — ну, пусть будет. Что нам, коня сносить? Там ведь такие яйца! Имеется в виду, я не призываю никого менять. Надо нового героя искать. Вон, Ляйсан Утяшева может быть вашим героем.

Реакции от Руслана Белого или ТНТ на просьбу извиниться перед башкирами пока не последовало. Представитель канала в Челябинске попросила о письменном запросе

В декабре прошлого года в эфире ТНТ появился ролик, в котором участники популярных передач принесли извинения зрителям из Ингушетии. Поводом стал скетч про эскорт-агентство с сотрудницей из этой республики, вышедший в программе Comedy Woman.