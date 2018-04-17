Хабаровского бильярдиста ждут на Кубок мира

Хабаровский бильярдист Константин Мишатин получил вызов в сборную России для участия во втором этапе Кубка мира, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Константин является у нас первой скрипкой, — говорит председатель совета краевой федерации бильярдного спорта Амина Жололова. — Несмотря на юный возраст, Мишатин — абсолютный чемпион края. В прошлом году он стал победителем первенства страны среди юношей до 16 лет. Сейчас перешёл в юниорскую категорию и завоевал на России «бронзу», выполнив норматив мастера спорта.

Между прочим, федерация бильярдного спорта Хабаровского края входит в десятку лучших в стране. В ноябре дальневосточной столице впервые доверили провести всероссийские соревнования среди молодёжи.