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Хабаровского бильярдиста ждут на Кубок мира
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Хабаровского бильярдиста ждут на Кубок мира 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Хабаровский бильярдист Константин Мишатин получил вызов в сборную России для участия во втором этапе Кубка мира, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Константин является у нас первой скрипкой, — говорит председатель совета краевой федерации бильярдного спорта Амина Жололова. — Несмотря на юный возраст, Мишатин — абсолютный чемпион края. В прошлом году он стал победителем первенства страны среди юношей до 16 лет. Сейчас перешёл в юниорскую категорию и завоевал на России «бронзу», выполнив норматив мастера спорта.
Между прочим, федерация бильярдного спорта Хабаровского края входит в десятку лучших в стране. В ноябре дальневосточной столице впервые доверили провести всероссийские соревнования среди молодёжи.
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