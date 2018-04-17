Лавров напомнил Джонсону об игре британских футболистов с командой Гитлера

Ранее глава МИД Великобритании сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпиадой в нацистской Германии.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для телеканала BBC в программе Hard Talk напомнил, как британцы приветствовали команду нацисткой Германии.

«1938 году, то есть уже после той самой Олимпиады, состоялся футбольный матч между Великобританией и Германией. Вы можете найти в Интернете фотографию с этого матча, на которой перед началом игры и немецкие, и британские футболисты вскидывают руки в нацистском приветствии», — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что он не собирается обсуждать на интервью Бориса Джонсона

«Мы уже поговорили с ним во время его недавнего визита в Москву. Пусть развлекается», — отметил глава МИД РФ.

Напомним, ранее Борис Джонсон заявлял, что Россия, вполне вероятно, может использовать ЧМ-2018 для поднятия имиджа страны, следуя примеру Адольфа Гитлера на Олимпиаде 1936 года.