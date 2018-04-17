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Лавров напомнил Джонсону об игре британских футболистов с командой Гитлера
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Лавров напомнил Джонсону об игре британских футболистов с командой Гитлера 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее глава МИД Великобритании сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпиадой в нацистской Германии.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для телеканала BBC в программе Hard Talk напомнил, как британцы приветствовали команду нацисткой Германии.
«1938 году, то есть уже после той самой Олимпиады, состоялся футбольный матч между Великобританией и Германией. Вы можете найти в Интернете фотографию с этого матча, на которой перед началом игры и немецкие, и британские футболисты вскидывают руки в нацистском приветствии», — подчеркнул Лавров.
Министр отметил, что он не собирается обсуждать на интервью Бориса Джонсона.
«Мы уже поговорили с ним во время его недавнего визита в Москву. Пусть развлекается», — отметил глава МИД РФ.
Напомним, ранее Борис Джонсон заявлял, что Россия, вполне вероятно, может использовать ЧМ-2018 для поднятия имиджа страны, следуя примеру Адольфа Гитлера на Олимпиаде 1936 года.
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