Кубок Стэнли: «Колорадо» нанес первое поражение «Нэшвиллу»

За океаном сыграны еще два матча 1/8 финала Кубка Стэнли. «Колорадо Эвеланш» на своем льду нанес поражение победителю регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» 5:3, а «Сан-Хосе Шаркс» дома разгромил «Анахайм Дакс» 6:1.

"Колорадо" проиграл две встречи в гостях, и домашнее поражение могло поставить «лавины» на грань вылета. Но «Колорадо» мощно начал встречу с победителем регулярного чемпионата. В первом периоде в воротах «Нэшвилла» побывало три безответных шайбы. Во втором периоде Нэйтен Макиннон оформил дубль и довел преимущество «Эвеланш» до 4:0. Но «хищники» не прекратили сопротивления. Гости сменили вратаря и еще до второго перерыва отыграли две шайбы. В третьем периоде соперники обменялись голами. «Колорадо» выиграл 5:3 и сократил отставание в серии до 1:2. Российский защитник «лавин» Никита Задоров заработал четыре минуты штрафа, его коллега из «Нэшвилла» Алексей Емелин результативных действй не совершил и на скамейке штрафников замечен не был.

В противостоянии двух калифорнийских команд близка развязка. «Сан-Хосе» разгромил дома «Анахайм» 8:1 и счет в серии вырос до 3:0. Для выхода в следующую стадию «акулам» достаточно победить в следующей домашней игре.