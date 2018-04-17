Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Лиги Чемпионов и Лиги Европы 

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Букмекеры оценили шансы «Ювентуса» обыграть «Реал» в ответном матче Лиги Чемпионов

«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Реалом» и «Ювентусом» за полузащитника «Зенита»