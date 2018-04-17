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Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Лиги Чемпионов и Лиги Европы
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Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Лиги Чемпионов и Лиги Европы 

Vprognoze.ru 1 час назад
Фото: Vprognoze.ru
Букмекеры обновили коэффициенты на победителей еврокубков. Так, основными претендентами на победу в ЛЧ букмекеры называют «Реал» и «Ливерпуль». На их триумф предлагается одинаковый коэффициент 3.0. Шансы «Баварии» стать победителем Лиги Чемпионов оценили коэффициентом 3.25. Несмотря на сенсационную победу «Ромы» над «Барселоной» в четвертьфинале Лиги Чемпионов, букмекеры не слишком верят в шансы римлян стать победителем первого по значимости европейского турнира и на этот исход предлагают коэффициент 11.0. Напомним, в полуфинале Лиги Чемпионов «Реал» сыграет с «Баварией», а «Ливерпуль» сразится с «Ромой». В Лиге Европы основным претендентом на победу остается «Атлетико», предлагая на триумф мадридцев коэффициент 2.2. Основным конкурентом испанского клуба считается лондонский «Арсенал», чьи шансы на победу в Лиге Европы оценили коэффициентом 4.0. На третьем месте в списке претендентов на чемпионство ЛЕ оказался «Марсель». На их успех букмекеры предлагают коэффициент 5.0. Аутсайдером Лиги Европы считается немецкий «Ред Булл» и сделать ставку на их победу в Лиге Европы можно по коэффициенту 7.5. За выход в финал ЛЕ «Атлетико» сыграет с «Арсеналом», а «Марсель» поспорит с «Ред Буллом».
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