Котировки букмекеров после жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов

«Реал» — первый среди равных, а шансы «Ливерпуля» ничуть не ниже, чем у «Баварии».

13 апреля в Ньоне прошла жеребьёвка полуфинала Лиги чемпионов. По её итогам «Бавария» (Германия) сыграет с «Реалом» (Испания), а «Ливерпуль» (Англия) — с «Ромой» (Италия). Первые матчи полуфинала состоятся 24 и 25 апреля, ответные встречи запланированы на 1 и 2 мая. Этот сезон уже подарил нам целую россыпь сенсаций — самое время узнать, чего ждут букмекеры от решающих стадий. Разумеется, фаворитом, хоть и с небольшим отрывом, считается «Реал». Мадридцы набрали ход после разочаровывающей первой половины сезона и начали по одному истреблять действующих чемпионов своих стран: в 1/8 финала не поздоровилось «ПСЖ» (3:1 и 2:1), а в четвертьфинале подопечные Зинедина Зидана не дали дотянуться до чуда «Ювентусу» (3:0 и 1:3).

Теперь на пути «Реала» стоит «Бавария». Мюнхенцы уже успели оформить шестую подряд победу в Бундеслиге, обеспечив себе титул ещё 10 дней назад, так что мадридцы по пути в Киев могут снять скальп с третьего чемпиона подряд. В прошлом сезоне «Реал» первым в истории выиграл Лигу чемпионов дважды кряду. Мадридцы могут повторить достижение «Баварии» (1974-1976) и «Аякса» (1971-1973), которые завоевали три подряд Кубка европейских чемпионов. Несмотря на слабую игру в ответном матче с «Ювентусом» и Тот Самый Пенальти, букмекерская компания «Фонбет» отдаёт испанскому клубу преимущество и предлагает поставить на триумф «бланкос» за неслабые 2.75, а на выход в финал — за 1.70. Между прочим, рекорд по победам подряд в самом престижном клубном соревновании Европы принадлежит самому «Реалу», который выиграл первые пять финалов турнира. Шансы мадридцев стать на ещё один шаг ближе к повторению этого исторического достижения вполне осязаемы.

Но у «Баварии» тоже хватает козырей. Пожалуй, главный из них — это Юпп Хайнкес, который всегда выводил свои команды в финал Лиги чемпионов. Так было в предыдущих победных кампаниях с «Реалом» (1997/98) и «Баварией» (2012/13), а также в сезоне 2011/12, когда «Бавария» под его руководством уступила в решающем матче «Челси». Опытнейший Хайнкес согласился по ходу сезона возобновить тренерскую карьеру, чтобы помочь захлёбывающейся от проблем и внутренних противоречий «Баварии». Сказано — сделано: мюнхенцы спокойно выиграли чемпионат Германии, а сам Юпп стал первым тренером в истории, выигравшим 12 игр подряд в Лиге чемпионов. Хайнкес не стал на ходу устраивать капитальный ремонт, но наладил атмосферу внутри команды и вернул рекордмайстеру пугающую эффективность. «Бавария» здорово пользуется слабостями соперника, что особенно важно в преддверии полуфинала: у «Реала» есть сразу несколько болевых точек. Немецкий клуб замечательно преобразует свободные зоны в убойные моменты, а Роберт Левандовски остаётся одной из лучших «девяток» мира с атрофированным чувством жалости и сострадания. Если «бланкос» будут давать столько же пространства, сколько было у «Ювентуса» в ответной встрече, то мало им не покажется. 72-летний тренер точно покинет «Баварию» после этого сезона: в день жеребьёвки клуб объявил, что главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Нико Ковач с 1 июля займёт пост Хайнкеса. Желание ещё раз красиво попрощаться с Юппом добавит мюнхенцам мотивации: «Фонбет» даёт на их победу 3.20, а на выход в финал — 2.15. «Бавария» и «Реал» проведут между собой 25-й и 26-й матчи в еврокубках. Чаще их в Европе не встречался никто, поэтому нет ничего удивительного в том, что президент «Королевского клуба» Флорентино Перес ещё несколько дней назад ждал в соперники по полуфиналу именно мюнхенцев. Матчи этих клубов гарантируют как эстетическое зрелище, так и массу эмоций: голы, куча карточек и постоянные разговоры о судействе входят в цену билета. Остаётся только устроиться поудобнее и наслаждаться.

«Ливерпуль» в четвертьфинале оставил в дураках «Манчестер Сити» (3:0 и 2:1), а Юрген Клопп окончательно утвердился как главный специалист по Хосепу Гвардиоле. Феноменальное движение, удушающий на зависть удаву прессинг и вертикальные контратаки — это, пожалуй, ещё и лучший рецепт игры против главного фаворита турнира, «Реала».

С учётом этого факта и жребия, шансы мерсисайдцев выглядят неплохо. Не случайно букмекеры оценивают клуб на одном уровне с «Баварией» — тоже 3.20. «Ливерпуль» в случае победы в Киеве в шестой раз завоюет Кубок чемпионов, обойдя по числу побед «Баварию» и «Барселону». Больше только у «Милана» (7) и «Реала» (12). «Рома» — главная золушка турнира. Все знали, что Мончи — топовый спортивный директор, а Эусебио Ди Франческо — многообещающий тренер и ученик самого Зденека Земана. Но такого результата в первый же сезон не ожидал никто. Однако римляне выиграли группу с «Челси» и «Атлетико», в 1/8 финала с трудом прошли «Шахтёр», а в четвертьфинале показали «Барселоне», что футбол наказывает на легкомысленное отношение к себе: 1:4 в гостях, сенсационные 3:0 на своём поле — и исторический выход в полуфинал. Так далеко «Рома» не заходила никогда. «Рома» может стать 23-м обладателем Кубка чемпионов за всю историю, ранее турнир выигрывали три итальянских клуба — «Милан», «Ювентус» и «Интер». Букмекерская компания «Фонбет» предлагает поставить на итоговый успех римлян, которые уже гостили на украинской земле в этом сезоне, за 9.50, но итальянскому клубу не привыкать считаться аутсайдером. Расклад в полуфинальной паре — один к двум: 1.42 на проход «Ливерпуля» и 2.85 — на «Рому».