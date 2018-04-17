Гэри Невилл: «Оборона „МЮ“ будет перестроена»

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл считает, что «МЮ» ждет серьезное обновление состава летом. По его словам, главный тренер команды Жозе Моуринью уже работает над этим.

— Три или четыре игрока уйдут из «МЮ», столько же придут, — цитирует Sky Sports Невилла. — Думаю, это будут сильные футболисты. Оборона должна быть перестроена. Моуринью должен восстановить свою репутацию. Его команды всегда были неуступчивыми, их всегда было тяжело побеждать. А имеющиеся игроки сильно отставали от ожидаемого уровня.