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Гэри Невилл: «Оборона „МЮ“ будет перестроена»
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Гэри Невилл: «Оборона „МЮ“ будет перестроена» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл считает, что «МЮ» ждет серьезное обновление состава летом. По его словам, главный тренер команды Жозе Моуринью уже работает над этим.
— Три или четыре игрока уйдут из «МЮ», столько же придут, — цитирует Sky Sports Невилла. — Думаю, это будут сильные футболисты. Оборона должна быть перестроена. Моуринью должен восстановить свою репутацию. Его команды всегда были неуступчивыми, их всегда было тяжело побеждать. А имеющиеся игроки сильно отставали от ожидаемого уровня.
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