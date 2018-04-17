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Бурматов: открытые продухи подвалов домов спасут тысячи кошек от гибели
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Бурматов: открытые продухи подвалов домов спасут тысячи кошек от гибели 

Парламентская газета 30 минут назад
Фото: Парламентская газета
Изменения, подготовленные Минстроем, которые позволяют бездомным животным прятаться в подвалах от холода, спасут тысячи кошек, которые полезны и для людей, считает депутат Владимир Бурматов.
«Это та формула, на которой мы настаивали. Дело в том, что продухи в подвалах можно было открывать и раньше, но для этого надо было провести собрание собственников жилья. Нас это категорически не устраивало, потому что закрывали их, никого не спросив», — сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов.
Из-за этого прошедшая зима, по словам депутата, стоила жизни сотням тысяч бездомных животных — осенью их замуровывали, закрыв выход из подвалов, а зимой они гибли от морозов, потому что не могли попасть внутрь.
Теперь на всех отверстиях, ведущих в подвалы, будет только решётка, через которую может проникнуть животное, но не человек.
Также Владимир Бурматов отметил, что возвращение кошек в подвалы должно прекратить распространение крыс, так как они не выносят соседства с кошками.
«Я рад, что Минстрой пошёл нам навстречу, хотя мы этого решения добивались полгода — ещё в прошлом году я написал на имя зампредседателя Правительства Дмитрия Козака соответствующий запрос», — рассказал депутат.
Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис 16 апреля сообщил, что Минстрой планирует внести поправки в нормы технической эксплуатации жилищного фонда, чтобы открыть подвалы для входа и выхода бездомных кошек.
По умолчанию продухи будут закрыты решётками, у которых будут отверстия 15 на 15 сантиметров, и только по решению общего собрания жильцов дома отверстия можно будет закрыть, но только сеткой, чтобы не перекрывать доступ воздуха.
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